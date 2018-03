Markante plekken: het Aegidium in Sint-Gillis, na 33 jaar leegstand hoop op nieuw leven

Het theater maakt deel uit van een complex dat in 1905 opgetrokken wordt door architect Guillaume Segers. Het gebouw omvat een koffiehuis, woningen, een vergaderzaal en een feestzaal. Het geheel is uitgevoerd in een allegaartje van stijlen, zo passeren onder meer Art Nouveau, Louis XV en Moorse stijl de revue.

Oorspronkelijk heet de zaal Egidium, naar de patroonheilige van de parochie, Egidius. Daarna is het complex nog bekend als Diamant Palace en Panthéon Palace en doet het dienst als danszaal en cinema. In 1929 koopt kannunik G. Simons het complex en krijgt het de definitieve naam Aegidium. Het wordt een ontmoetingsplek waar parochiale en sociale activiteiten plaatsvinden.

In 1985 is het gebouw zo afgetakeld dat het de deuren moet sluiten. 21 jaar later, in 2006, wordt de zaal geklasseerd en start de zoektocht naar een nieuwe bestemming. Nadat een vorige investeerder heeft afgehaakt door de hoge restauratiekosten, vindt het gebouw eind 2017 nieuwe eigenaars in Cohabs en Alphastone. Zij gaan het complex stap vooor stap renoveren en er een bar, een restaurant, cohousing, coworkingruimtes en een evenementenzaal in onder brengen. De ingebruikname van de bar en de cohousing is gepland voor juni 2018.