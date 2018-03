Martin Schulz wordt dan toch geen minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland

In een mededeling zegt Schulz zelf dat hij afziet van die hoge post om de komende stemming binnen de SPD over regeringsdeelname niet in het gedrang te brengen. Alle leden van de SPD moeten zich nog uitspreken over die regering en het is niet zeker dat ze die zullen goedkeuren. Met de controverse rond Schulz was het vrijwel zeker dat het resultaat "nein" zou zijn.

Vanmiddag maakte de SPD dan bekend dat Schulz afziet van zijn portefeuille. Wie er dan wel op Buitenlandse Zaken komt, is nog niet duidelijk, maar wel dat het flink rommelt binnen de partij. Volgens sommige bronnen had het bestuur van de SPD Schulz zelfs een ultimatum gesteld om vrijdagnamiddag zijn ministerportefeuille op te geven.

Gisteren bleek echter dat daar binnen de SPD veel onvrede over was, vooral bij huidig minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel, voor wie er geen post in de nieuwe regering zou zijn.

Geen regering, dan weer wel...

Een jaar geleden wierp Martin Schulz - toen nog voorzitter van het Europees Parlement - zich op als kandidaat-bondskanselier voor de SPD, en in de peilingen leek hij dat nog gemakkelijk te halen ook. Tijdens de campagne zakte hij echter opnieuw weg in de schaduw van de christendemocratische bondskanselier Angela Merkel.

Bij de verkiezingen in september boekte de SPD met Schulz op kop een van de slechtste resultaten ooit sinds 1949. Toen wees Schulz vastbesloten elke regeringsdeelname uit. Daarop is hij nadien onder Europese druk moeten terugkomen, toen bleek dat er geen andere oplossing was dan een GroKo of Grosse Koalition tussen CDU/CSU en SPD.

Schulz sloot toen ook uit dat hij minister zou worden onder Merkel, maar ook die belofte trok de SPD belangrijke ministerportefeuilles toegewezen kreeg en Schulz "Aussenminister" kon worden. Dat leidde binnen de SPD tot heel wat ongenoegen, onder meer bij dat andere kopstuk Sigmar Gabriel, die met lege handen achterbleef. Die beet in de media bitsig van zich af: "Het is te betreuren hoe weinig respectvol we vandaag met elkaar omgaan in de SPD en hoe weinig een gegeven woord hier nog waard is". Vandaag is de beslissing dus gevallen: Schulz zet een stap opzij.