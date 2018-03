Menselijke eitjes voor het eerst tot volle rijpheid gebracht in een laboratorium

In eerdere studies hadden onderzoekers al eicellen van muizen laten rijpen, en ook bevrucht om tot levende nakomelingen te komen, en men had ook al menselijke eicellen laten rijpen die weggenomen waren in een relatief laat stadium van hun ontwikkeling.

Nu is men er dus, na tientallen jaren van onderzoek, voor het eerst in geslaagd om menselijke eicellen tot volledige rijpheid te brengen buiten het menselijk lichaam. De eicellen werden uit eierstokweefsel gehaald dat vrouwen die een routine-operatie ondergingen, gedoneerd hadden voor het onderzoek.

Vrouwen worden geboren met in hun eierstokken onrijpe eitjes, die zich pas volledig kunnen ontwikkelen na de puberteit. Die rijping is een ingewikkeld en zeer strak gecontroleerd en getimed proces in het menselijk lichaam: sommige eitjes zullen onmiddellijk na de puberteit tot rijpheid komen, andere meer dan twintig jaar later.

Problemen

Het team van de University of Edinburgh dat er nu in geslaagd is de eitjes volledig te laten rijpen, zei dat de techniek mogelijkheden biedt om te onderzoeken hoe menselijke eicellen zich ontwikkelen, iets wat voor een groot deel nog steeds een mysterie is. Experten noemen het een opwindende doorbraak, maar zeggen wel dat er nog veel werk nodig is, voor de techniek ook in de praktijk toegepast zal kunnen worden.

Een probleem dat zich alvast stelt, is dat de poollichaampjes van de eicellen abnormaal groot zijn. Een eicel moet gedurende haar ontwikkeling de helft van haar genetisch material kwijt raken, anders zou er te veel DNA zijn als de cel bevrucht wordt door sperma. Het teveel aan DNA wordt afgestoten in een of meerdere miniatuurcellen, die poollichaampjes genoemd worden. En bij de eicellen in het experiment zijn die abnormaal groot.

"Dat is een reden tot bezorgdheid", zei professor Evelyn Telfer, een van de onderzoekers, aan de BBC. Volgens haar kan dat probleem echter opgelost worden door de gebruikte technologie te verbeteren.

Voorts is de techniek momenteel nog zeer inefficiënt: slechts tien procent van de eitjes in het experiment bereikt uiteindelijk volledige rijpheid. De onderzoekers hebben de eitjes ook niet bevrucht, zodat het niet geweten is of de rijpe eicellen levensvatbaar zijn.

Professor Telfer is desondanks zeer enthousiast over de resultaten. "Het is zeer opwindend om bewezen te hebben dat het mogelijk is om dit stadium te bereiken met menselijk weefsel. Dat moet echter getemperd worden door de hele boel werk die nog nodig is om de kweekomstandigheden te verbeteren, en de kwaliteit te testen van de oöcyten (de eitjes). Maar afgezien van mogelijke klinische toepassingen, is dit een grote doorbraak in het verbeteren van ons inzicht in de ontwikkeling van menselijke eicellen", zo zei ze.