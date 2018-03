Met je baby of peuter naar Museum M

Het is al voor de negende keer dat de Gezinsbond "Krokuskriebels" organiseert en musea aanmoedigt om voor kinderen tot 12 jaar extra activiteiten aan te bieden. "Bij vorige edities merkten we dat gezinnen langskwamen met hun kinderen, maar vaak ook nog een jongere broer of zus meenamen. Voor hen was er geen aanbod en daar willen we deze editie iets aan doen", vertelt Hilde Marichal van de Gezinsbond.

Buggy Tours

"In heel Vlaanderen zijn er de komende week 13 musea waar activiteiten voor baby's en peuters worden georganiseerd onder de noemer "Buggy Tours". Niet dat het de bedoeling is dat de kinderen de hele tijd in de buggy zitten, de kinderen mogen gewoon rondkruipen of je kan ze bij de hand op de arm nemen."

In Vlaams-Brabant kan je terecht in Museum M. Daar worden 2 activiteiten georganiseerd. Zaterdag kan je er de hele dag terecht voor een muzikale workshop voor baby's en peuters. De rest van de week is er spelplezier voor één tot vier-jarigen. Je kan dan samen met je peuter of kleuter stapelen, rangschikken, verkleden of theekransjes houden en dat onder begeleiding van een gids van het musuem.

Meer informatie vind je op www.krokuskriebels.be.