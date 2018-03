Mozart vermengd met Afropop, jazz en opera wordt aangrijpend "Requiem pour L."

"Les Ballets C de la B" verenigen populaire Afrikaanse muziek, jazz en opera met Mozart-muziek, in de voorstelling "Requiem pour L". Theatermaker Alain Platel en componist Fabrizio Cassol namen het beroemde "Requiem" van Mozart als uitgangspunt voor een aangrijpend verhaal over de dood van een geliefde, en de verwerking van dat verlies. De voorstellingen in de Muntschouwburg in Brussel zijn uitverkocht, maar er volgen er nog in diverse Vlaamse steden.