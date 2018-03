Nog nooit zo weinig dronken chauffeurs in Gent

De resultaten van de BOB-campagne de voorbije feestperiode in Gent zijn opvallend positief. Nooit eerder werden er zo veelmensen gecontroleerd en zo weinig betrapt. Amper 2,2 procent van de bestuurders bleek toch nog teveel op te hebben.

In totaal controleerde de politie 11.000 mensen. Wel verontrustend is dat almaar meer mensen betrapt worden op drugs. 9 procent van de gecontroleerden had een te hoge waarde. De politie wil er vaker op gaan controleren.