Norovirus teistert Olympische Winterspelen

Het norovirus is niet gevaarlijk, maar wel heel besmettelijk en zieken hebben last van overgeven en diarree. Dinsdag waren er nog maar 32 zieken, nu zijn dat er al 128, vier keer zoveel.

De zieken bevinden zich vooral bij het veiligheidspersoneel. Een deel daarvan is daarom in afzondering geplaatst en vervangen door militairen. Er zouden nog geen atleten ziek zijn geworden. Dat was bijvoorbeeld wel het geval op het WK atletiek vorig jaar in Londen.

Snelsschaatsster Jelena Peeters is wel getroffen door een lichte griep en zal daarom alleen de 5000 meter schaatsen, volgende week vrijdag, en niet de 1500 meter, nu maandag al.