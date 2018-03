Werkgevers: "Niet aan KMI of minister om te bepalen of je mag thuiswerken"

Pieter Timmermans van het VBO heeft zich wat gestoord aan de communicatie. "Ik roep op tot gezond verstand en ik zou een beetje terughoudendheid willen vragen van de mensen van het KMI. Gisteravond zegt men dat er grote problemen zullen zijn voor de ochtendspits en dat alles in de soep gaat draaien. Maar vanmorgen is er niets gebeurd. We moeten daarmee opletten."

"Het is niet aan iemand van een weerdienst of van een administratie om te bepalen of je mag thuiswerken. Dat is niet de rol van die mensen. Zij moeten informatie geven over de verwachtingen en dan moeten de bedrijven samen met hun werknemers zich daarop organiseren. Dat is de normale gang van zaken. Het laatste woord ligt bij de werkgevers."

Timmermans benadrukt overigens dat minister Peeters erbij had gezegd gisteren dat werknemers vooraf duidelijke afspraken moeten maken met hun werkgever.

"Dat is heel belangrijke informatie (de verwachtingen, red.). Maar men moet niet gaan oproepen om niet te te gaan werken. Op den duur interpreteert men dat als: "de weerman heeft gezegd dat het morgen slecht weer is en we moeten niet gaan werken". Dat kan niet de bedoeling zijn. De werkgever en de werknemer zullen onderling wel afspraken maken in het geval dat er een zware sneeuwstorm zou zijn."

Niet alle functies zijn even geschikt voor thuiswerk, zegt Timmermans tot slot. "Dat moet op een goeie, convenabele manier kunnen gebeuren."

