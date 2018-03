Premier Michel zit samen met CEO's Brussels Airlines en Eurowings

Brussels Airlines werd twee jaar geleden volledig eigendom van de Duitse Lufthansa Group. Er werd op dat moment ook aangekondigd dat de Belgische luchtvaartmaatschappij ondergebracht zou worden bij Eurowings, de lagekostentak van Lufthansa.

Deze week werd Bernard Gustin, de CEO van Brussels Airlines, ontslagen. Net zoals financieel directeur Jan De Raeymaker. Daardoor heerst er heel wat onrust: hoe zal Brussels Airlines er over enkele jaren uitzien?

Volgens de Duitse aandeelhouders zijn de vluchten van Brussels Airlines naar Noord-Amerika en India op dit moment niet winstgevend genoeg.

Premier Michel wil echter dat deze vluchten behouden blijven en dat Brussels Airlines een sterk verankerd Belgisch bedrijf blijft. Dat heeft hij gezegd tegen Foerster en Dirks tijdens een gesprek gisterenavond.

Als dat niet gebeurt, zullen er gevolgen zijn voor Brussels Airlines. Michel zegt wel degelijk over enkele drukkingsmiddelen te beschikken, al is het onduidelijk over welke drukkingsmiddelen het gaat. Volgens de krant De Tijd zou het gaan om 'slots' op de luchthaven van Zaventem: de momenten waarop vliegtuigen van Brussels Airlines kunnen opstijgen en landen.