Theo Francken blij met conclusies Soedan-rapport: "Ik ben opgelucht"

"Er zijn heel zware woorden gevallen en ook zeer zware beschuldigingen aan mijn adres, dus ben ik zeker opgelucht", reageert staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Hij heeft zo zijn twijfels over de getuigenissen die via het Tahrir-instituut ons land hadden bereikt. "Ze (het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, nvdr.) zeggen dat ze een aantal dingen niet hebben kunnen checken, maar wat ze hebben kunnen checken, bleek niet waar. Dus wij denken dat er niet veel van waar was."

Op Twitter citeert Francken een stuk uit het Soedanrapport. (Lees ook verder onder de tweet)

Toch toont Francken zich bereid aanbevelingen van het Soedan-rapport op te volgen, meer bepaald als het gaat over de samenwerking met de Soedanese identificatiemissie hier in Brussel. "We moeten goed op voorhand alle mensen (Soedanezen die in aanmerking komen voor repatriëring, nvdr.) verwittigen dat ze gaan geïnterviewd worden door de identificatiemissie, ervoor zorgen dat er bij dat gesprek altijd een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken en een tolk aanwezig zijn."

De repatriëringen gaan terug worden opgestart

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA)

"De repatriëringen gaan terug worden opgestart", bevestigt Francken. Volgens hem zitten er momenteel 18 Soedanezen in de gesloten centra. Van vijf van die mensen, die hier géén asiel hadden gevraagd, laat hij een bijkomende controle uitvoeren of ze na hun terugkeer geen gevaar op een onmenselijke behandeling lopen, de zogenoemde artikel 3-check. Dan gaat het bijvoorbeeld over het checken of iemand die verklaart dat hij uit Darfoer komt ook daadwerkelijk uit die problematische regio in het westen van Soedan komt.

Naar eigen zeggen heeft Francken zichzelf niets te verwijten in de hele Soedan-affaire. "Ik denk dat de procedures gevolgd zijn zoals het hoort. Lees het rapport en oordeel zelf. "Die getuigenissen van het Tahrir-instituut en van meneer Debeuf blijken niet waar te zijn, of er bestaan toch heel veel twijfels over." Anderzijds erkent hij dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn. "Dat ga ik dan ook doen", bevestigt hij.

Ik ben voor transparantie

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA)

Premier Charles Michel (MR) heeft ook aangekondigd dat er een opvolger van de commissie-Vermeersch komt, een soort evaluatiecommissie van alle uitzettingen/repatriëringen. "Dat is eigenlijk een vraag van het parlement, en mijn partij staat daarachter", zegt Francken. "Dat heeft niets specifiek met Soedan te maken. Dat gaat veel breder." "Ik ben voor transparantie", aldus Francken. "Dat (uitzettingen en repatriëringen, nvdr.) verloopt heel humaan en heel correct en onze politiediensten doen dat heel goed." Maar die commissie staat dus los van het Soedan-rapport. "We gaan die commissie de komende weken oprichten", aldus Francken. Daarnaast gaat ons land ook overleg plegen met andere Europese landen. "De premier gaat het ook Europees aankaarten", zegt Francken. "We gaan andere Europese landen hoe zij omgaan met dat artikel 3, want er zijn natuurlijk overal transmigranten." Het volledige rapport van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan u consulteren op de website van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Bekijk hieronder het volledige interview met Theo Francken.