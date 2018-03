Recordaantal zwartrijders betrapt bij De Lijn

De controleurs van De Lijn schreven vorig jaar 69.455 pv's uit. Veruit de meeste (66.829) waren voor zwartrijden, zo blijkt uit cijfers uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Annick De Ridder aan minister Ben Weyts (beiden N-VA). Het gaat om 2,6 procent van de gecontroleerde reizigers.

Volgens Sonja Loos van De Lijn zijn er meer zwartrijders betrapt omdat er meer gecontroleerd is en omdat die controles gerichter zijn gebeurd. "Dat wil zeggen: controles op pleinen waar meer zwartrijders zijn, op de drukbezette tramlijnen en tijdens de piek."



Niet al die pv's leiden tot een boete. Wie bijvoorbeeld zijn abonnement een keer niet op zak had, zal niet meteen beboet worden. De betrapte reizigers kregen samen voor 8 miljoen euro aan boetes in de bus. Ook dat is een record. Allicht zal het bedrag nog wat stijgen, want de pv's van december zijn nog niet allemaal verwerkt.

Een eerste boete binnen de 12 maanden kost 107 euro, vanaf een tweede kost het 294 euro. De meeste zwartrijders zijn betrapt op de twee lijnen in Gent -tram 1 van Flanders Expo naar de Korenmarkt en tram 4 van Gentbrugge Moscou naar het UZ- en op de kusttram.