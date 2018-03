Ruth Joos van A tot Z met Connie Palmen: van Afhankelijkheid over Drank en Rouw tot Zacht

Over drank zegt Palmen bijvoorbeeld "het is mijn liefste vijand". Ze vertelt over de eerste keer dat ze dronken werd. "Ik werd zo dronken en ik vond het zo verrukkelijk. Ik kon mijn afhankelijkheid toegeven: iemand moet me komen helpen. Heel veel was er goed aan, vooral de roes. Mijn probleem werd niet letterlijk opgelost, maar ik was er even vanaf. Het verdween en het was zo prettig dat dat mogelijk was. Daarna heb ik ongeveer 7 jaar deze vijand gemeden." Palmen benadrukt ook dat ze "met haar liefste vijand altijd in gevecht blijft". "Het is een vriendschap zonder vriend. Drank ontheft je even uit je existentiële eenzaamheid. (...) Maar het is ook wel degelijk het medicijn dat doodt", voegt ze eraan toe.

