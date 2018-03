Skiër bindt motor op rug en zoeft door park

"Het was de beste middagpauze van mijn leven", getuigt de 35-jarige paraglider. "Het was toch wat gevaarlijk omdat ik het gewicht van de machine moest dragen en tegelijk de oneffenheden op mijn pad moest opvangen. Ik moest ook mijn armen beschermen voor de propeller die draait aan 10.000 toeren per minuut."

Door de horizontale stuwkracht van de motor moet de skiër voortdurend op zoek naar zijn evenwicht. Taillefer bracht de unieke stunt tot een goed einde.