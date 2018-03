Politieke partijen roeren zich over dreigend verlies van sociale huurwoning door 3.000 gezinnen

Er is ongerustheid bij heel wat huurders van sociale woningen. Door een verstrenging van de regels hebben sociale huurders die gedeeltelijk eigenaar zijn van een woning, daar eigenlijk geen recht meer op. Ze moeten afstand doen van dat vermogen als ze in hun sociale woning willen blijven. Sommige huurders zijn eigenaar voor 1/10 deel van een woning, of nog minder. Anderen geraken niet tot een overeenkomst met de mede-eigenaren om van hun vermogen af te geraken. Huisvestingsmaatschappijen kunnen wel extra uitstel verlenen, maar toch is er veel onzekerheid.

De N-VA wil duidelijkheid scheppen. Een "volledige vermogenstoets", noemt de partij het. Het belangrijkste criterium voor een sociale woning is nu het inkomen. Voor een alleenstaande bijvoorbeeld is de grens 24.452 euro jaarloon. Wie meer verdient, heeft geen recht op een sociale woning. Dat is de inkomensvoorwaarde. Er is dus ook de eigendomsvoorwaarde: je mag geen volledige of gedeeltelijke woning bezitten.

De partij oordeelt dat een controle van het volledige vermogen duidelijker is. Een controle waarbij dus ook spaargeld of huurinkomsten mee inbegrepen zijn. Want die tellen nu niet mee. Wie bijvoorbeeld 100.000 euro op zijn spaarrekening heeft staan, kan nog altijd recht hebben op een sociale woning als de andere voorwaarden vervuld zijn. Volgens de N-VA moet er een plafond komen op dat volledige vermogen. Wie meer heeft, valt af voor een sociale huurwoning. Fons Duchateau, Antwerps OCMW-voorzitter, legt het idee opnieuw op tafel.