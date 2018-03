SP.A wil autobezit overbodig maken tegen 2030

Luchtvervuiling, klimaatopwarming, afvalproblemen,... Als het van de Vlaamse socialisten afhangt, moeten die ecologische uitdagingen op een radicaal andere manier aangepakt worden. "We moeten het hele perspectief omkeren. Nu rekent men als oplossing op het individu om zijn gedrag aan te passen. Maar dat werkt niet. Er is een collectieve inspanning nodig. Het is de taak van de samenleving om het voor iedereen makkelijk, betaalbaar en vanzelfsprekend te maken om duurzame keuzes te maken", legt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke uit.



De Vlaamse socialisten schuiven vier grote uitdagingen naar voor: luchtvervuiling en files door de auto, de risico's van industriële voeding, de plastic soep die onze oceanen bedreigt en de klimaatverandering. Voor elk van die uitdagingen lanceert de partij een reeks voorstellen. Een van de meest opvallende voorstellen is het plan om autobezit tegen 2030 overbodig te maken. "We zijn niet anti-auto, maar we moeten wel stoppen met de auto de maat van alle dingen te laten zijn. Als alternatief schuift sp.a een soort "spotify-systeem voor mobiliteit" naar voor. "Mensen moeten vlot kunnen kiezen tussen openbaar vervoer en veel meer deelsystemen", klinkt het.



Tegelijk moet er volgens sp.a een "betonstop voor de auto" komen. Dat wil concreet zeggen dat de bestaande wegen nog wel mogen onderhouden en gemoderniseerd worden, maar dat er geen extra wegen meer bijkomen. "Ruim acht op de tien gezinnen hebben een eigen wagen, maar die wagen staat 90 procent van de tijd stil. Bovendien kost die wagen 400 euro per maand zonder dat die 1 kilometer rijdt. Die wagens nemen in onze vijf centrumsteden alleen ook al 1.000 voetbalvelden aan parkeerruimte in. Dat is ruimte die we beter kunnen gebruiken voor speeltuinen en parken", aldus Vandenbroucke.