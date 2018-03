8 werken van Spilliaert toegevoegd aan Topstukkenlijst

Werken die op de Topstukkenlijst staan, worden als "zeldzaam en onmisbaar" beschouwd. Voor de privé-eigenaars van de werken betekent de plaats op de Topstukkenlijst dat ze het werk in goede staat moeten bewaren. Het werk mag ook Vlaanderen niet uit zonder toelating van de overheid. Tien jaar geleden kwamen er al vier werken van Spilliaert op de lijst die in de collectie van Mu.ZEE in Oostende zitten, onder meer het bekende werk "De duizeling" (1908).

Spilliaert (1881-1946) leunde in zijn jonge jaren aan bij het symbolisme met sombere tekeningen in Oost-Indische inkt gehoogd met kleurpotlood en aquarel. Hij was een autodidact die een eigenzinnig oeuvre heeft nagelaten. Zijn werken bevatten elementen van het symbolisme, de art nouveau en het expressionisme en ze stralen vaak een mysterieuze, beklemmende sfeer uit. In zijn vele zelfportretten ging hij de confrontatie met zichzelf aan. De overheersende idee in zijn kunst is die van vereenzaming en isolement. Het grootste deel van zijn werk bevindt zich in privéverzamelingen.

Deze acht werken van Spilliaert worden nu toegevoegd aan de Topstukkenlijst: Tekeningen in de drie volumes van "Théâtre" van Maurice Maeterlinck, uitgegeven tijdens de jaren 1901-1902 door de Brusselse uitgever Edmond Deman en geïllustreerd door Léon Spilliaert tijdens de jaren 1902-1903 (privébezit)



"De flacons" (1909, privébezit)

"Vissersvrouwen op de kaai" (1910, privébezit)

"De absintdrinkster" (1907, koning Boudewijnstichting, in bruikleen in Museum voor Schone Kunsten in Gent, foto hieronder)

MSK www.lukasweb.be Art in Flanders vzw; foto Michel Burez

"Silhouet van de schilder" (1907, Museum voor Schone Kunsten in Gent, foto bovenaan)

"Twee november (Interieur)" (1908, Museum voor Schone Kunsten in Gent)

"Zelfportret met blauw schetsboek" (1907, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, foto hieronder)

"Zelfportret met schildersezel" (1908, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen)

KMSKA © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw; foto: Hugo Maertens

"Onze topstukken vormen de belangrijkste erfstukken uit onze geschiedenis, waarvan we het erg zouden betreuren mochten we er niet in lukken om ze in de Vlaamse Gemeenschap verder te bewaren", zegt minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD). "Met de opname van de acht nieuwe Spilliaerts illustreren we het belang van deze autodidact en artistieke eenling."

Het zijn voornamelijk "gewassen tekeningen", werken die hij met sobere materialen zoals waterverf, kleurpotlood, pastel en Oost-Indische inkt maakte. Spilliaert gebruikte niet vaak olieverf.