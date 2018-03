Umicore haalt 900 miljoen euro aan nieuw kapitaal op in amper 2,5 uur

Met het opgehaalde geld plant Umicore een investering van 660 miljoen euro in China en Europa in de productie van materialen voor herlaadbare batterijen. "De opbrengsten zullen gebruikt worden om groei-investeringen te financieren, voornamelijk in kathodematerialen", klinkt het. Het bedrijf wil zo meer financiële flexibiliteit "met het oog op mogelijke overnames en samenwerkingen".

"Blijk van vertrouwen"

"Ik ben verheugd over deze zeer succesvolle transactie", zegt CEO Marc Grynberg. "Ondanks uitdagende omstandigheden in de aandelenmarkten wereldwijd zijn we er in geslaagd om bijna 900 miljoen euro aan nieuw kapitaal op te halen in slechts tweeëneenhalf uur. Ik beschouw dit als een duidelijke blijk van vertrouwen van onze beleggers in de strategie en positionering van Umicore." Het geld is opgehaald bij zogenoemde institutionele beleggers die grote sommen geld beheren.



Umicore telt wereldwijd 9.700 werknemers. De productie van de materialen vindt nu plaats in China, Japan en Zuid-Korea. In de nabije toekomst komt er ook een fabriek in Europa, maar waar precies is nog niet bekend.