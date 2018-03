Uw computer gegijzeld door "ransomware"? Politie en Centrum Cybersecurity geven decryptiesleutels vrij

In de loop van de jaren is ransomware uitgegroeid tot een van de schadelijkste vormen van malware die wereldwijd slachtoffers maakt. Foto’s, bestanden en gegevens worden versleuteld, waardoor gebruikers er niet meer aankunnen. Pas als u betaalt, krijgt u uw bestanden terug.

Het is wereldwijd een populair fenomeen, toch verliest ransomware aan terrein. Op wereldschaal, maar ook in België. In 2016 werden er in ons land nog 11.034 gebruikers aangevallen door ransomware, in 2017 nam dat aantal een duik tot 4.292 gebruikers.

"Malware ontcijferen om infrastructuur van de criminelen te ontmantelen"

En méér goed nieuws: de federale politie en het Centrum voor Cybersecurity zijn erin geslaagd om een aantal codes te bemachtigen om gegijzelde computers te ontgrendelen. Om de slachtoffers te helpen, geeft de politie en het centrum nu die sleutels vrij. Let wel: het gaat om de decryptiesleutels van een specifiek soort ransomware, genaamd Cryakl.

"Ransomware is moeilijk te bestrijden. We doen dat vooral preventief om slachtoffers te voorkomen. Maar het is ook belangrijk om criminelen hun middelen te ontnemen. Door de malware te ontcijferen, ontmantelen we de infrastructuur van de criminelen", benadrukt Walter Coenraets van de Federal Computer Crime Unit.