Vanaf deze zomer geen toeslagen meer voor wie met de bankkaart betaalt

Het wetsontwerp van Peeters is eigenlijk de omzetting van een Europese richtlijn die zegt dat handelaars geen kosten mogen aanrekenen voor het gebruik van de bankkaart. De wet moet nu nog goedgekeurd worden in de Kamer en zou dan ook echt in werking treden. Volgens het kabinet-Peeters moet dat zeker tegen de zomer in orde zijn.

"Het zorgt voor meer veiligheid voor zowel de handelaar als de consument, omdat er minder cash geld circuleert", zegt Peeters. "Bovendien maakt elektronisch betalen het eenvoudiger om fiscale fraude aan te pakken.”

Heel wat winkels vragen vandaag nog een vergoeding aan klanten die met de kaart willen betalen. Meestal moet die toeslag betaald worden voor kleine bedragen. Maar ook sommige webshops rekenen een toeslag aan bij klanten die een kredietkaart willen gebruiken.

De kosten om met de kaart te betalen zijn gedaald, als compensatie voor handelaars.