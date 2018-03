Aangetekende brief kan vanaf vandaag per e-mail

Er zijn verschillende firma's die in België een "elektronisch aangetekende bezorging" aanbieden aan particulieren en/of bedrijven. Maar het IT-bedrijf Connect Solutions uit Zonhoven, is het eerste en enige bedrijf dat dit in België aanbiedt als gekwalificeerde dienst, in de betekenis van de eIDAS-verordening. De elektronische aangetekende brief heeft juridisch dezelfde waarde als de papieren versie, en het is veel goedkoper.