Nieuwe shutdown in de VS, Senaat stemt te laat in met begroting

De tweede shutdown in de VS in drie weken tijd is een feit. Om middernacht plaatselijke tijd had de Senaat de nieuwe begroting moeten goedkeuren, maar dat is niet gelukt omdat de Republikeinse senator Rand Paul dwars lag. Twee uur later stemden de senatoren dan toch in, maar het wetsvoorstel moet nu nog naar het Huis van Afgevaardigden.