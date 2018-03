VS bombardeert kampen van anti-Chinese moslimextremisten in Afghanistan

De bombardementen vonden plaats in de noordoostelijke provincie Badakhshan in Afghanistan, een smalle strook die grenst aan de Chinese autonome regio Xinjiang. Ze waren gericht tegen kampen van de Afghaanse taliban waar ook militanten van de East Turkestan Islamic Movement (ETIM) gelegerd zijn.

Volgens de VS zijn de kampen vernietigd. "De VS steunt Afghanistan om de buurlanden te verzekeren dat het land geen bases biedt voor terroristen", aldus een mededeling van de Amerikaanse troepen. "Die groepen zijn een bedreiging voor China en hebben de steun van de taliban in Badakhshan".

ETIM bestaat grotendeels uit Oeigoeren -een Turkssprekend en islamitisch volk- dat de grootste bevolkingsgroep vormt in Xinjiang (of Oost-Turkestan), een autonome regio in het Chinese deel van Centraal-Azië. De groep bestrijdt naar eigen zeggen de "bezetting" van dat gebied door China en heeft er aanslagen uitgevoerd. In 2002 zouden leden van ETIM echter ook betrokken zijn geweest bij een complot voor een bomaanslag tegen de Amerikaanse ambassade in de Centraal-Aziatische republiek Kirgizië.

De VS en Groot-Brittannië hebben ETIM op de zwarte lijst gezet van terreurgroepen. De luchtaanvallen tegen ETIM zullen alleszins China plezieren en wellicht was dat ook de bedoeling.