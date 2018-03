Zestiger krijgt veertien jaar cel voor misbruik van zeventien slachtoffers

Sinds april vorig jaar zit de man in de gevangenis. Enkele maanden eerder was de bal aan het rollen gegaan, toen een vrouw een klacht ingediend had tegen de man. Daarna kwamen nog meer feiten aan het licht.

De rechtbank tilt zwaar aan de feiten: "Achter de façade van jovialiteit ging een man schuil die er alleen maar op uit was om zijn seksuele lusten te bevredigen."

Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor de verkrachting van vier kinderen en aanranding van elf kinderen en twee volwassenen. Zelf ontkent hij tot op de dag van vandaag de feiten en spreekt van een samenzwering, maar de rechtbank hecht weinig geloof aan die verklaring. Hij krijgt uiteindelijk 14 jaar cel en wordt voor tien jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoerings­rechtbank. Hij moet zijn slachtoffers ook een schadevergoeding van bijna 40.000 euro betalen.