Er is geen groot probleem met de bestuursvergoedingen in organisaties van de Vlaamse overheid. Dat leert een studie van Hudson in opdracht van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). In bijna 9 op de 10 gevallen zijn er geen vergoedingen of zijn die vergoedingen niet hoger dan normaal. Slechts in 1 op de 10 gevallen is de vergoeding wél hoger dan normaal. Die "overdreven" vergoedingen zullen tegen de zomer verminderd worden "tot het door Hudson aanbevolen niveau", zegt Bourgeois.