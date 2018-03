Vlaanderen neemt afscheid van Tante Terry, "een icoon van de Vlaamse televisie"

Tante Terry overleed vorige week op 86-jarige leeftijd, na een rijkgevulde mediacarrière.

Acteur Wim Opbrouck opende de dienst met een eigen interpretatie van het nummer "Love of the Common People" van Paul Young. Dat nummer was de eerste plaat van Tante Terry's nu volwassen zoon Guy Van Ginderen, en het nummer dat ze toen al voor haar uitvaart had gekozen. "Je wist wel dat je veel sympathie kreeg, en dat was naar iedereen wederzijds", vertelde haar oudste zoon. "Maar zulke overweldigende, warme blijken van medeleven had je zelf ook niet verwacht."

Bart Peeters zong hét lied van Tante Terry, "Klein, klein kleutertje". "Ik denk dat vandaag het laatste echte icoon van de Vlaamse televisie wordt begraven", zei hij in een reactie vooraf.

Vanuit een hoek van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Temse keek "Kraakje" mee, de bekende eekhoorn-pop, die Tante Terry zelf heeft ontworpen.

Ook de zoon van Bob Davidse , nam het woord. Tante Terry maakte destijds naast de zijde van "Nonkel Bob" faam in het jeugdprogramma "Komt toch eens kijken". "Onze pa noemde je een sterretje", aldus de zoon van Davidse. "Dat blijf je voor mij. Een sterretje dat aan de hemel schittert om ons in het oog te houden."

Op elke kerkstoel lag een turquoise-kleurig sjaaltje, de lievelingskleur van Tante Terry.