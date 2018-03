Abdij van Westmalle zoekt "mannen die naar het leven verlangen"

"Een uitgestoken hand naar de samenleving"

"We mikken niet meteen op roepingen, maar willen vooral contact leggen. Je mag het vooral beschouwen als een uitgestoken hand naar de samenleving", zegt broeder Guerric in Gazet Van Antwerpen. De trappisten van Westmalle plaatsten eerder al advertenties in Nederlandse kranten. "We kregen reacties van mannen in de leeftijdscategorie veertig, vijftig en zestig jaar. Veelal mannen met levenservaring, die eventueel na een huwelijksbreuk of het overlijden van hun partner in een nieuwe levensfase terechtkomen."

In Westmalle wonen momenteel 32 monniken, onder wie 4 in vorming. Ze leven vrij teruggetrokken: ze leggen een gelofte van armoede af en streven naar soberheid, stilte en eenvoud. "Ze verdelen hun tijd tussen gebed, reflectie en arbeid volgens een uitgebalanceerde dagorde", luidt het op de website, met op meerdere tijdstippen een gebedsmoment, het eerste daarvan al om 4 uur 's ochtends.