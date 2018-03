Allemaal Amerikaan: oog in oog met Montange Hawk

Montange is halftijds buschauffeur bij de stad. Met die baan kan hij geen huis huren of kopen. De huur voor een beetje een huis of appartement bedraagt al snel zo’n 800 dollar per maand. Montange verdient ongeveer 1.200 dollar per maand. Hij woont voorlopig bij een kameraad in.

Montange is een optimist.

Kleine dromen houden deze jonge Amerikaan recht.



Hij denkt niet graag aan de problemen, droomt liever over later, en over beter, en over een wereld vol vrede en liefde. Hij wordt al blij als hij denkt aan een eigen huis met een leuke tuin. Kleine dromen houden deze jonge Amerikaan recht. Hij heeft nog bijna nooit zijn thuisstaat Michigan verlaten, maar hij droomt ervan om ooit de berg Fiji in Japan te zien. Montange zag geweld en schietpartijen in zijn jeugd, maar probeert daar niet te veel bij stil te staan. Als hij racisme ervaart, probeert hij te doen alsof hij niet hoort of ziet. De glimlach van Montange is zeer ontwapenend. Kijk maar, zijn glimlach is overweldigend. Maak kennis met deze jonge, zwarte Amerikaan. Maak kennis met Montange Hawk uit Flint.

Allemaal Amerikaan