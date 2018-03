Antwerpenaren in de rij voor wandeling op en onder historische brug

Sinds enige tijd vinden grondige werkzaamheden plaats op de noordelijke Leien en het Eilandje in Antwerpen. Die gaan met archeologische opgravingen gepaard, want pal onder dit traject liggen de restanten van de Spaanse omwalling uit de 16e eeuw.

De Spaanse omwalling was een initiatief van keizer Karel (Karel V) om Antwerpen beter tegen aanvallen uit de noordelijke Nederlanden te beschermen. De verdedigingsmuur was wel 10 meter hoog en telde 9 vijfhoekige bastions waarop kanonnen konden staan. Daarnaast had de omwalling ook 5 stadspoorten in renaissancestijl en een gracht.

De Kipdorpbrug zal ook na de werkzaamheden gedeeltelijk zichtbaar blijven. Onderstaande tekening geeft een impressie van het toekomstige aanzicht van de site.