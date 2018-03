Assita Kanko niet op MR-lijst in Elsene

Ze wil zich nu meer gaan bezighouden met Polin, een organisatie die ze onlangs oprichtte om meer vrouwen in de politiek te krijgen.

"Ik vind het niet ok dat er zo weinig vrouwen zijn die mee belissen in de politiek", zegt Kanko. "Neem nu de burgemeesters, daar is 84 procent man. Ik wil me dus inzetten om meer vrouwen in de politiek te krijgen en dat is belangrijker dan mijn zitje."

Kanko werd aanzien als belangrijk nieuw talent bij de MR.