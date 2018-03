Rita Deneve begraven: "Ze vertegenwoordigde de showbizz van vroeger, met de glitter en glamour"

Jo "met de Banjo" De Clercq zal haar alvast herinneren als "een heel enthousiaste madam die altijd goed gezind was". "Als ik aan haar denk, moet ik glimlachen." Hij benadrukt ook wat een goede zangeres ze was, iemand die misschien wat onderschat werd.

Sam Gooris kwam zowel privé als beroepshalve heel goed overeen met Deneve. Hij zal vooral haar ongelooflijke gevoel voor humor blijven herinneren. Hij kreeg ook altijd goede raad van zijn "showbizzmeter". "Ze zei dat ik altijd mezelf moest zijn. En dat heb ik ook gedaan."

Ook Showbizz Bart was vanochtend in de Sint-Romboutskathedraal. "Wat ik me nog levendig van Deneve herinner, is dat ze er altijd piekfijn uitzag. Ze had vroeger ook een rode sportwagen. Het was een grappig zicht als ze met haar hakjes uit die lage wagen stapte. Het was ook een dame die de showbizz van vroeger, de glitter en glamour, vertegenwoordigde. Dat is er nu wat aan het uitgaan."

Bart woonde overigens in hetzelfde dorp als waar Deneve de laatste jaren heeft gewoond. "We hebben altijd gezegd dat we eens gingen carpoolen en ze had me ook uitgenodigd om samen wijntjes te drinken. Dat is er nooit van gekomen dus ik vond wel dat ik hier vandaag moest zijn om haar een laatste eer te bewijzen."