Februari is Black History Month, deze films moet u volgens de cast van "Black Panther" zien

In Noord-Amerika is februari Black History Month. Dan wordt de geschiedenis van slavernij herdacht en de zwarte cultuur wordt in al haar aspecten gevierd. Het is dus niet toevallig dat volgende week “Black Panther” in première gaat, de eerste superhelden-film die zich afspeelt in Afrika en een vrijwel volledig Afro-Amerikaanse cast heeft. Onze filmreporter Ward Verrijcken ging de acteurs van Black Panther interviewen, waaronder hoofdrolspeler Chadwick Boseman, Oscarwinnares Lupita Nyong’o (“12 years a slave”) en Daniel Kaluuya, die onlangs een Oscarnominatie kreeg voor zijn indrukwekkende hoofdrol in “Get out”. Ward vroeg hen welke films zij graag zien om Black History Month te vieren.