Doden bij bombardement op gezondheidscentrum in noordwesten van Syrië

De ngo ondersteunde in het medisch centrum de vaccinatie-campagnes, maar had er geen eigen personeel.

"Deze gewelddadige aanval kan niet worden getolereerd en is opnieuw een klap voor de al onrustige zone", zo zei Omar Ahmed Abenza, de verantwoordelijke voor de AzG-missie in het noordwesten van Syrië. Door zulke aanvallen wordt de medische verzorging van mensen steeds moeilijker gemaakt, zei Abenza, en ze komen de laatste tijd steeds vaker voor.

Bij de aanval werd het deel van het centrum waar de vaccinaties plaatsvonden, zwaar beschadigd volgens AzG. Ook de voorraad vaccins en de koelkasten die nodig zijn om de vaccins te bewaren, werden vernietigd. AzG vaccinneerde in de tweede helft van vorig jaar in Mishmishan meer dan 10.000 kinderen, maar dat is dus nu niet langer mogelijk.

Op het tijdstip van de aanval was het vaccinatieteam aan het werk in nabijgelegen dorpen. Daardoor werden er geen leden van het team getroffen, en stonden er ook geen mensen aan te schuiven in het gezondheidscentrum om gevaccineerd te worden. Desondanks werden er bij de aanval zes mensen gedood, patiënten en verzorgers. Er vielen ook 17 gewonden.