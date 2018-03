Dodental in Taiwan na aardbeving loopt op tot 14, nog 3 vermisten

De meeste doden vielen in Hualien, in het Yunmen Cuiti-gebouw. Dat wooncomplex van 12 verdiepingen is verzakt en staat nu in een hoek van 45 graden. Onder de doden waren er ook Chinezen, Canadezen en een Filipino. Daarnaast raakten ook nog 280 mensen gewond.

Hond ingehaald als held

Een reddingshond in Taiwan heeft intussen een echte heldenstatus gekregen omdat hij in het puin overlevenden heeft gevonden op zijn eerste echte reddingsmissie.

In een video die is vrijgegeven door de brandweer van Taichung City, is te zien hoe de labrador Tie Hsiung in het puin snuffelt op zoek naar overlevenden, en op een bepaald ogenblik de redders wijst op de aanwezigheid van een mens onder het puin. Tie Hsiung, waarvan de naam "IJzeren held" betekent, heeft volgens de persagentschappen een overlevende gevonden die 15 uur lang in het puin had vastgezeten, en nog iemand die daarna echter overleden is.

De hond heeft nu toejuichingen en steun gekregen uit heel Taiwan, onder meer van de burgemeester van Taichung, de stad die hem naar de havenstad Hualien gestuurd had om te helpen bij de reddingsacties.