Hoge Saudische geestelijke: Vrouwen moeten geen abaya-gewaad dragen

Het is de eerste keer dat een hooggeplaatste geestelijke een dergelijke uitspraak doet. Mogelijk kan ze de basis worden van een nieuwe wet in de toekomst.

Overigens zijn de traditionele zwarte abaya's de laatste jaren wat frivoler geworden: in het straatbeeld duiken steeds meer abya's op die ingelegd of geborduurd zijn in vrolijke kleuren, en in sommige delen van het land dragen steeds meer vrouwen een open abaya over een lang kleed of een jeans.

Maar volgens sjeik Mutlaq is dat niet verplicht. "Meer dan 90 procent van de vrome moslimvrouwen dragen geen abaya's", zo zei hij. "Dus zouden we mensen niet moeten verplichten abaya's te dragen."

Momenteel zijn Saudische vrouwen wettelijk verplicht om een abaya te dragen in het openbaar, dat wil zeggen op plaatsen waar ze door een man die geen familie is, gezien zouden kunnnen worden. Als ze dat niet doen, kunnen ze door de religieuze politie gestraft worden.

Moderniseringen

De uitspraak van sjeik Mutlaq komt er op een ogenblik dat kroonprins Mohammad bin Salman pogingen onderneemt om de samenleving in Saudi-Arabië te moderniseren, en een aantal beperkingen voor vrouwen weg te werken.

De kroonprins heeft gezworen het land grondig te veranderen met het "Vision 2030" programma van de regering. Dat is er onder meer op gericht vrouwen, die in Saudi-Arabië onderworpen zijn aan strikte regels in verband met genderscheiding, meer vrijheid te geven. Zo werd in september vorig jaar het verbod op autorijden voor vrouwen opgeheven.

In dezelfde maand mochten vrouwen voor het eerst deelnemen aan de vieringen voor de nationale feestdag in Saudi-Arabië. En verleden maand mochten vrouwen voor het eerst live voetbalmatchen volgen in bepaalde stadiums.

Verleden jaar kondigde Saudi-Arabië aan dat het een meer dan 30 jaar oud verbod op commerciële bioscopen zou opheffen. Verwacht wordt dat in maart van dit jaar de eerste cinema's de deuren zullen openen in het koninkrijk. In december ten slotte juichten en klapten duizenden vrouwen bij het eerste openbaar concert ooit dat door een zangeres werd gegeven in het land.