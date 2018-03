IJslandse componist Jóhann Jóhannsson overleden

Jóhannsson componeerde de muziek voor onder meer "Arrival", "The theory of everything" en "Sicario". In 2014 kreeg hij Oscar-, BAFTA- en Grammy-nominaties voor "The theory of everything". Voor die film won hij een Golden Globe. Voor zijn muziek van "Sicario" kreeg hij in 2015 een Oscar-nominatie.

De politie in Berlijn onderzoekt de omstandigheden van zijn dood. Mogelijk komt er later een autopsie. De IJslandse componist werd 48 jaar.