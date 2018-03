John Gavin overleden: van "Spartacus" en "Psycho"-acteur tot ambassadeur

“Strikingly handsome” noemen de Amerikaanse media John Gavin. Hij overleed op zijn 86ste na een rijk gevulde carrière. Na enkele rollen in B-films speelde hij de hoofdrol in de oorlogsfilm "A Time to Love and a Time to Die."

In 1960 was John Gavin de gescheiden minnaar van Janet Leigh in de klassieker “Psycho” van Alfred Hitchcock. In “Spartacus” van Stanley Kubrick vertolkte hij Julius Caesar . Bijna was Gavin ook James Bond geworden in “Diamonds are forever”. Volgens Variety was het contract al getekend.