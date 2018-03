Mary Lou McDonald is de nieuwe leider van Sinn Féin

McDonald had zich als enige kandidaat gesteld voor de positie van partijleider. Tot nu toe was ze de nummer twee van de partij. Haar benoeming werd vandaag goedgekeurd op een bijzonder partijcongres.

De nieuwe topvrouw bracht vandaag hulde aan Gerry Adams. "Ik wil niet in de voetsporen van Adam treden. En het goede nieuws is: ik heb mijn eigen schoenen aangetrokken", aldus McDonald. Ze herhaalde ook haar doelstelling: de opdeling van Ierland beëindigen. Sinn Féin is zowel in Ierland als in Noord-Ierland actief.

Adams kondigde in november aan dat hij zich niet meer zou kandidaat stellen voor een nieuwe ambtstermijn. Hij stond als sinds 1983 aan het hoofd van de partij.

Adams was een van de belangrijke architecten van het Goedevrijdagakkoord, dat in 1998 een machtsdeling tussen katholieken en protestanten vastlegde en daarmee grotendeels een einde maakte aan het Noord-Ierse conflict.