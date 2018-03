Mister Gay Belgium aangevallen na avondje stappen

De feiten gebeurden rond 3 uur vannacht, toen Jaimie naar huis wandelde na een avondje stappen in zijn thuisstad Roeselare. "Ik werd langs achter aangevallen, gestampen, op de grond geduwd en uitgemaakt voor 'fucking homo' ". Deblieck reageert dan ook zeer aangeslagen. "Als dit effectief gebeurde omdat ik homo ben, is dat bijzonder jammer. We staan al ver op vlak van wetgeving, maar in de praktijk blijven er nog steeds serieuze problemen".

De politie neemt de feiten ernstig en opent een onderzoek. Ze zullen proberen om de dader te identificeren met behulp van camerabeelden.