New Horizons maakt verste foto ooit in ons zonnestelsel

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde New Horizons in 2006 voor een missie naar Pluto. Negen jaar later arriveerde New Horizons bij zijn eindbestemming en stuurde hij gedetailleerde beelden en informatie door. Die toonden voor het eerst in de geschiedenis details over de dwergplaneet en zijn manen. Over Pluto was tot dan vrijwel niks bekend, New Horizons bood wetenschappers heel wat inzichten en onderzoeksmateriaal.

Na afloop van de Pluto-missie besliste de NASA om New Horizons nóg verder de Kuipergordel in te sturen, een gebied van miljarden kometen en andere objecten aan de rand van ons planetenstelsel. Het beoogde doel: 2014 MU69, een object op zowat 1,6 miljard kilometer voorbij Pluto. New Horizons moet die bestemming op 1 januari 2019 bereiken.