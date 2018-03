Netanyahu: "Luchtaanvallen hebben Iraanse en Syrische troepen zware slag toegebracht"

Israël voerde de luchtaanvallen uit nadat een Iraanse drone vanuit Syrië het Israëlische luchtruim was binnengedrongen. Bij de aanvallen werd een Israëlische F-16 neergehaald door Syrische luchtafweer. Volgens de krant Haaretz is het de eerste keer in 30 jaar dat Israël een F-16 in gevechten verliest. Als vergelding voerde de Israëlische luchtmacht opnieuw aanvallen uit op Iraanse en Syrische doelwitten in Syrië.

Netanyahu zei dat hij alles zal doen wat nodig is om de veiligheid van zijn land te garanderen. Gisteren waarschuwde hij al voor een nieuwe escalatie van geweld aan de grens met Syrië. "Israël stelt Iran en zijn Syrische gastheer verantwoordelijk voor de agressie van vandaag (zaterdag, nvdr). Wij zullen verder gaan met alles te doen wat noodzakelijk is om onze soevereiniteit en veiligheid te beschermen", aldus de Israëlische premier.

Volgens Netanyahu hebben de aanvallen van Israël Iran en het Syrische regeringsleger een zware slag toegebracht. Er zijn acht doelwitten vernietigd van het Syrisch leger en vijf van de Iraanse strijdkrachten die meevechten met het regime in Syrië. Er is ook zware schade aangericht aan een commandobunker. Netanyahu waarschuwt ook dat er nog meer aanvallen zullen komen als hij dat nodig acht.