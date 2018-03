Kim Jong-un nodigt Zuid-Koreaanse president uit voor topontmoeting in Noord-Korea  

"Het is zeer uitzonderlijk dat de Noord-Koreaanse delegatie wordt ontvangen in het Blauwe Huis, de residentie van de Zuid-Koreaanse president", zegt Van de Weghe. "De delegatie werd geleid door de zus van de Noord-Koreaanse leiderKim Jong-un. Het is de allereerste keer sinds de Koreaanse oorlog begin jaren 50 dat iemand van de Kim-dynastie een voet op Zuid-Koreaanse bodem zet."

En de Noord-Koreanen blijven inzetten op toenadering, zo blijkt. "Ze hadden een blauw document bij voor president Moon Jae-in en daarin zat een formele uitnodiging van Kim Jong-un voor een topontmoeting in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang later dit jaar. Dat is alweer een belangrijke stap in de toenadering tussen beide landen want de Zuid-Koreaanse president wilde van deze Winterspelen gebruikmaken om de communicatie met het noorden te herstellen en uiteindelijk het kernwapenprobleem aan te pakken, maar de Amerikanen, de bondgenoten van Zuid-Korea, geloven dat Noord-Korea gewoon tijd wil winnen en niet van plan is om in te binden."