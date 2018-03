Mag Europa blij zijn (of niet) met de Groko in Duitsland?

De economie draait goed, dus zijn schokkende koerswijzigingen schijnbaar niet aan de orde. Angela Merkel, die straks aan haar vierde ambtstermijn begint, is nooit de vrouw van de grote avonturen geweest. Het zou eigenaardig zijn als het nieuwe akkoord zou bulken van speciale plannen of gewaagde ideeën, van geraas of van kabaal. Er zit genoeg geld in de staatskas om iedereen bij tijd en bij wijlen een cadeau te geven. Zo plakt de deal aaneen, en meer moet het blijkbaar niet zijn.

Het lijkt erop dat Duitsland snel weer een echte regering zal hebben. De sociaal-democraten kunnen nog dwarsliggen, maar ze krijgen geschenken, vooral in de vorm van prestigieuze ministerportefeuilles. Die laten ze wellicht niet schieten. Voor de rest is die fameuze GroKo, de grote coalitie tussen sociaal-democraten (SPD), gewone christen-democraten (CDU) en Beierse christen-democraten (CSU) vooral een gedwongen huwelijk, bezegeld in een regeerakkoord met veel bladzijden en weinig visie.

322 keer Europa

Het enthousiasme over het regeerakkoord was in de rest van Europa veel groter dan in Duitsland zelf. Europese commissarissen struikelden in hun tweets over elkaar heen, om de Duitsers zo rap mogelijk te feliciteren. 322 wordt ‘Europa’ vermeld in de tekst van het akkoord. We hebben er niet alle regeerakkoorden van elke lidstaat bijgehaald, maar de kans is groot dat het hier om een record gaat. In het Belgische regeerakkoord uit 2014 valt het woord ‘Europa’ een keer of veertig.

De Duitsers beginnen al met een groot hoofdstuk, in dikke letters: “Een nieuwe start voor Europa”. Waar de nieuwigheid precies zit, is minder gemakkelijk te ontdekken. In de tekst staan in hoofdzaak holle zinnen in de trant van “Een sterk Europa is de beste waarborg voor vrede, vrijheid en welvaart.” De lezer probeert zich wakker te houden.

Natuurlijk heeft Duitsland alle belang bij een Europa zonder chaos of complexe breuklijnen. De Duitse economie leeft van de export, vooral naar de rest van het continent. Geen lidstaat heeft meer belang bij de interne markt of de euro dan Duitsland. Hoe stabieler de Unie, hoe beter voor de Duitsers.