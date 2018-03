Over 7 jaar nog enkel elektrische bussen in Vlaamse steden

De minister reageert daarmee op uitspraken van de CEO van busbouwer VDL in Roeselare. Die zei dat Vlaanderen sterk achterloopt op Nederland en Scandinavië wat betreft het inzetten van elektrische bussen.

Volgens Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts klopt dat niet helemaal. "Vorig jaar hebben we een bestelling gedaan van een 60-tal dieselbussen en een 60-tal hybride bussen", zegt de minister. "Maar dit zijn wel de laatste dieselbussen die we aankopen, want vanaf 2025 zullen er enkel nog elektrische bussen mogen rijden in de 13 Vlaamse centrumsteden".