Renate Hufkens stopt met politiek na burn-out

Hufkens kwam in 2012 in de Leuvense gemeenteraad en zit sinds 2014 in de Kamer. Ze stond bij de federale verkiezingen op de lijst van N-VA in Vlaams-Brabant als eerste opvolgster en werd Kamerlid omdat Theo Francken staatssecretaris werd.

Ze focuste zich in de Kamer op dossiers rond gezondheid -zoals roken en allergenen- en op defensie.

In Het Nieuwsblad vertelt Hufkens dat ze te kampen heeft met een burn-out. Naar eigen zeggen zou het daarom "niet eerlijk" zijn tegenover haar kiezers om opnieuw op de lijst te staan.

Hufkens zal op zoek gaan naar een nieuwe job in de "retail of communicatiesector".