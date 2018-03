Romeo, waterkikker uit Bolivia, zkt. zijn Julia, en het is van levensbelang

Romeo, een Sehencuas waterkikker (Telmatobius yuracare), woont al 10 jaar in het Natural History Museum in Cochabama, Bolivia. Hij is het laatste bekende exemplaar in zijn soort. Natuurbeschermers ondernamen in de loop der jaren meerdere expedities om een andere, liefst vrouwelijke Sehencuas waterkikker te vinden in rivieren en waterlopen in Bolivia, maar dat leverde niets op. Romeo's verzorgers en wetenschappers van de Global Wildlife Conservation ondernemen nu een ultieme poging om Romeo alsnog aan een partner te helpen. Ze lanceerden een crowdfunding-campagne: tegen Valentijn willen ze 15.000 dollar (ongeveer 12.200 euro) verzamelen voor een nieuwe zoekactie. Om dat bedrag bij elkaar te krijgen, kreeg Romeo een profiel op de populaire datingwebsite Match, compleet met foto's en een filmpje.

"Ik ben maar een simpele kerel"

"Hallo daar. Ik ben Romeo, een Sehencuas waterkikker uit Bolivia", zegt een stem met Spaans accent. "Niet dat ik meteen heel zwaarwichtig wil doen, maar ik ben letterlijk de laatste van mijn soort. Ik weet het, intens, maar dat is waarom ik hier ben. In de hoop om mijn perfecte match te vinden, zodat we onze soort kunnen redden (geen druk ;) )."



Romeo omschrijft zichzelf als "een vrij simpele kerel", een kikker "die graag op zichzelf is" en 's avonds het liefst van al "gewoon thuis zit chillen, misschien een beetje binge-watchen naar al dat water." Hij houdt van eten, wormen en slakken zijn zijn favoriete ding. Wat een partner betreft, is hij niet kieskeurig: "Ik zoek gewoon een andere kikker zoals mijzelf. Anders is mijn hele bestaan zoals we het kennen ten einde." "Dus als je een oude kikker wil helpen om zijn Julia te laten vinden, geef dan een bijdrage, dan kan de zoektocht naar mijn ware liefde starten!" Op zijn profiel staat een knop waarop mensen kunnen klikken om geld te storten.

Thiago Garcia/Arturo Muñoz/Matias Careaga

De tijd dringt voor Romeo

De advertentie is ludiek gepresenteerd, maar de verzorgers menen het wel ernstig. "Toen we Romeo 10 jaar geleden vonden, wisten we dat de toestand van deze kikkersoort precair was, net als die van andere amfibieën in Bolivia. Maar we hadden er geen flauw benul van dat we er in al die tijd niet in zouden slagen om een ander exemplaar te vinden", zegt hoofdverzorger Arturo Muñoz. "Ongeveer een jaar nadat hij in het museum binnengebracht werd, begon hij te "roepen" om een partner, de laatste jaren doet hij dat steeds minder." En de tijd tikt voor Romeo. Een Sehuencas waterkikker wordt gemiddeld 15 jaar, er resten dus nog maar enkele jaren om een vrouwtje te vinden waarmee hij zich kan voortplanten.

We willen Romeo de kans op liefde niet ontnemen. We blijven hoopvol. Arturo Muñoz

Als ze genoeg geld inzamelen, willen wetenschappers 10 expedities op poten zetten naar plaatsen waar de soort ooit voortkwam, plaatsen die daarop lijken en plaatsen waar nog niemand heeft kunnen zoeken. Ze willen ook de rivieren en waterlopen afspeuren op zoek naar DNA-materiaal als bewijs dat er nog Sehencuas waterkikkers zijn, ook al vinden ze geen exemplaar. "We willen Romeo de kans op liefde niet ontnemen. We blijven hoopvol dat er nog andere kikkers van zijn soort zijn, zodat we een kweekprogramma kunnen opzetten om hem te redden", zegt Muñoz.

Volgt Romeo het voorbeeld van "Lonesome George"?