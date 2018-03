Syrië schiet Israëlisch F-16-vliegtuig uit de lucht

Volgens Israël zit Iran achter de drone. In het Syrische wespennest staat Iran aan de zijde van de Syrische president Assad. Na het neerhalen van de drone ging Israël over tot het bombarderen van 12 verschillende militaire sites in Syrië die gelinkt kunnen worden met Iran, aldus Israël. Het Syrische regime spreekt van een daad van agressie. Bij die aanvallen werd dus een Israëlisch F-16-vliegtuig uit de lucht geschoten. Het toestel crashte in het noorden van Israël. De twee piloten konden zichzelf in veiligheid brengen en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is zwaargewond, de andere licht. Na de crash heeft de Israëlische luchtmacht opnieuw doelen in Syrië bestookt. De eerste vaststellingen lijken erop te wijzen dat de F-16 inderdaad is neergehaald door Syrisch luchtafweergeschut, zo zei een woordvoerder van het leger, maar dat is nog niet met zekerheid bevestigd.

"Spelen met vuur"

Israël is naar eigen zeggen niet op zoek naar een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, maar waarschuwt Iran en Syrië wel dat ze "met vuur spelen". "We zijn bereid, voorbereid en in staat om wie ons aanvalt, een zware prijs te doen betalen, maar we zijn niet uit op een escalatie van de situatie", zo zei een woordvoerder van het leger.

"Israël vertelt leugens"

Iran heeft Israël beschuldigd van leugens, en het benadrukt het Syrische recht op "wettige zelfverdediging". Iran deed dat naar aanleiding van de Israëlische aanvallen op Syrische doelen, na de onderschepping van een drone die volgens Israël van Iraanse makelij is. "De beschuldigingen in verband met de vlucht van een drone, zijn al te belachelijk", zo zei de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Franse persbureau AFP. "Iran heeft geen militaire aanwezigheid in Syrië, en heeft enke militaire raadgevers gestuurd op vraag van de Syrische overheid." "Om hun misdaden in het gebied toe te dekken, nemen de Israëlische leiders hun toevlucht tot leugens over andere landen", zo voegde de woordvoerder eraan toe. ""Syrië heeft recht op wettige zelfverdediging."

Syrische bondgenoten ontkennen gebruik van drone

De bondgenoten van Syrië - Hezbollah, Iran en Rusland - hebben elke schending van het Israëlisch luchtruim met een drone ontkend in een gezamenlijk persbericht."Wat het Israëlische leger zegt over een drone die hen viseerde en die het luchtruim van het bezette Palestina binnenkwam, is een misleidende leugen", klinkt het. De drone was op weg voor een "routinemissie" om informatie te verzamelen over overblijfselen van IS in de Syrische woestijn, volgens de bondgenoten. Nog in het persbericht werd een "hard antwoord" beloofd op nieuwe Israëlische aanvallen.

