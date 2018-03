Uit het archief: 20 jaar geleden stierf kunstenaar Pol Mara

Vandaag is het 20 jaar geleden dat Pol Mara is overleden. De Belgische schilder, tekenaar en lithograaf evolueerde van het surrealisme naar de popart en richtte in 1958 mee de avant-gardegroep G-58 Hessenhuis op. In 1974 maakte hij een muurschildering in het metrostation Montgomery in Brussel.