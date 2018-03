Uitslaande bedrijfsbrand in Diest

Het vuur is rond 19 uur vanavond uitgebroken in een carrosseriebedrijf langs de Leuvensesteenweg in Diest. Het vuur breidde al snel uit, onder meer omdat binnen in het gebouw tal van solventen en verven stonden. Die veroorzaakten een dikke rook.

"Er is een brandmelding geweest van een kleine brand die onmiddellijk tot een grote brand is gegroeid", zei eerste schepen en plaatsvervangend burgemeester Jos Uyttebroek (SP.A) eerder vanavond aan VRT NWS. "Alle brandweerkorpsen van de stad zijn aanwezig. Ook die van Scherpenheuvel-Zichem zijn gevraagd, plus waterwagens van de brandweerzone."

"Het is een firma die pechverhelping en schilderwerken van auto's doet. Tamelijk veel wagens zijn in de brand opgegaan. Door de rook hebben we aan de inwoners in een straal van 5 kilometer gevraagd de ramen en deuren te sluiten. Echt giftige stoffen zijn echter nog niet vrijgekomen."

Niemand raakte gewond en rond 22.30 uur was de brand onder controle. Het bedrijf is grotendeels vernield. Een aanpalend woonhuis is zwaar beschadigd door het vuur en het bluswater.