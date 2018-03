Uittocht naar skigebieden is begonnen: vooral druk op lokale wegen

Niet alleen bij ons begint de schoolvakantie, ook in een groot deel van de Duitse, Oostenrijkse en Franse skigebieden liggen de boekentassen een weekje onder het bed. Daardoor is het vooral ook druk op de lokale wegen naar de skigebieden, zo zegt VAB-woordvoerster Joni Junes.

In de Alpenregio in Frankrijk, waar de scholen allemaal dicht zijn, is het druk tussen Lyon en Chambéry, en ook aan de grens met Italië. VAB waarschuwde eerder al voor drukte, niet alleen op de wegen naar de skipistes, maar ook op de pistes zelf.

In Duitsland loopt het verkeer stroef in het zuiden van het land, omdat de zuidelijke deelstaten in Duitsland ook vakantie hebben. Onder meer op de A8 en A12 van München tot de Oostenrijkse grens is het aanschuiven. In Oostenrijk zelf is het onder meer een uur aanschuiven aan de Fernpas, in de deelstaat Tirol.

In Zwitserland werden de grootste problemen verwacht in de Gotthardtunnel, maar daar valt het tot nu toe al bij al mee. De files zijn eerder lokaal.