Nummer drie van het Amerikaanse ministerie van Justitie neemt ontslag

Aanleiding is het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging bij de verkiezingen in 2016. Mueller onderzoekt mogelijke collusie tussen Rusland en het campagneteam van Trump, om de miljardair te begunstigen. De juriste van 44 jaar zou mogelijk moeten toezien op het onderzoek als de huidige nummer twee, Rod Rosenstein, ontslagen wordt door Trump. De Democratische verkozenen zijn bezorgd dat de president die beslissing neemt sinds hij vorige week de geheimhouding heeft opgeheven van een nota van een Republikeinse parlementslid. Die was zeer kritisch voor de federale politie, de FBI, en het ministerie van Justitie, in de Rusland-affaire.

Brand werd in 2003 benoemd door de Republikeinse president George W. Bush bij het ministerie van Justitie. Vier jaar later vertrok ze voor een baan in de privésector. In 2012 trad ze op vraag van de Democratische president Barack Obama toe tot de commissie voor het toezicht op de burgelijke vrijheden en het privéleven, die moest nagaan of de surveillanceprogramma's van inlichtingendienst NSA wettelijk waren. In mei tot slot ging ze weer aan de slag bij het ministerie van Justitie, deze keer op verzoek van Trump. Ze zou de nummer drie worden op het ministerie, na Rosenstein en justitieminister Jeff Sessions. Die laatste wraakte zichzelf in het Rusland-onderzoek, omdat hijzelf betrokken is.